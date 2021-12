Calcio, Adrien Sandjo non ce l’ha fatta: morto a 18 anni per arresto cardiaco (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una nuova tragedia scuote il mondo del Calcio italiano. Adrien Sandjo non ce l’ha fatta ed è morto a 18 anni, dopo un arresto cardiaco in campo durante una partitella della Rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta Under 19 a Torino. Nel secondo tempo dell’incontro il giovane si è accasciato a terra perdendo conoscenza: inutili i soccorsi e i tentativi dei medici, che all’ospedale ‘Molinette’ non hanno potuto far altro che constatare la morte cerebrale del ragazzo dopo le ore di accertamento. I famigliari hanno subito dato il consenso alla donazione degli organi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una nuova tragedia scuote il mondo delitaliano.non ceed èa 18, dopo unin campo durante una partitella della Rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta Under 19 a Torino. Nel secondo tempo dell’incontro il giovane si è accasciato a terra perdendo conoscenza: inutili i soccorsi e i tentativi dei medici, che all’ospedale ‘Molinette’ non hanno potuto far altro che constatare la morte cerebrale del ragazzo dopo le ore di accertamento. I famigliari hanno subito dato il consenso alla donazione degli organi. SportFace.

Advertising

SkySport : Adrien Sandjo del Cit Turin è morto: malore durante la partita della Rappresentativa U19 #SkySport #Sandjo - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Calcio Tragedia a Torino, Adrien Sandjo non ce l'ha fatta - Milannews24_com : Calcio italiano in lutto: scomparso il classe 2003 Adrien Sandjo - sportface2016 : #Calcio Tragedia a Torino, Adrien Sandjo non ce l'ha fatta - PierDavide1 : RT @SkySport: Adrien Sandjo del Cit Turin è morto: malore durante la partita della Rappresentativa U19 #SkySport #Sandjo -