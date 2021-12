Bardados si è autoproclamata Repubblica | addio a Londra

Advertising

L'isola caraibica di Barbados si è autoproclamata Repubblica, con un presidente eletto come Capo di Stato. La governatrice generale Dame Sandra Mason, come riportano i media locali, ha giurato come primo presidente dell'isola. Il Paese caraibico ha detto addio alla corona britannica e alla regina Elisabetta.