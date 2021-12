A Natale l’arte sale in treno

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 dicembre 2021) In viaggio con: a bordo di un, in stazione o comodamente seduti sulla poltrona di casa sfogliando un calendario da collezione. Modi e tempi per nutrirsi di cultura, o meglio, per imparare a conoscere il patrimonio storico e artistico del Belpaese, “viaggiando” realmente o virtualmente in questi giorni di festività. E nei mesi prossimi. Nasce con questo scopo (polivalente) l’iniziativa del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, di pubblicare e offrire da 18 anni, a dicembre, un calendario (con un tema sempre diverso) che raccolga e racconti ogni anno per dodici mesi le immagini e la storia di dodici fra le oltre 840 chiese (più due “capolavori green” dove la natura è intesa come opera d’arte: la Foresta di Tarvisio e l’Altopiano di Quarto Santa Chiara due realtà naturalistiche ricche di storia, di biodiversità, di spettacolari ...