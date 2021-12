Variante Omicron | Andreoni | “Ondata contagi solo all’inizio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Sulla“dal Sud Africa arrivano buone notizie sul fatto che potrebbe essere stato raggiunto il picco dei casi. Ma da noi la nuovadella diffusione e in poche settimane diventerà dominante causando un aumento dei casi e dei ricoveri ospedalieri visto che ha un capacità infettiva 5 volte superiore a Delta. Quindi dobbiamo spingere tanto sulle terze dosi che sembrano frenare molto la malattia severa e poi usare di più gli anticorpi monoclonali proprio per evitare che una lieve patologia Covid si trasformi in qualcosa di più severo”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Secondo ...

Advertising

RobertoBurioni : La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: L'arrivo della variante #Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia. Domani si terrà una ca… - Adnkronos : Variante #Omicron, Silvestri: 'Uscire da ondata di isteria collettiva'. #ultimora - EURybor : RT @RadioGenova: Sudafrica, cittadini terrorizzati dalla variante Omicron. Johannesburg 22/12/21. - GioLombar : @GiovaQuez Sempre che non esca fuori una nuova variante che si mangia omicron che si è mangiata delta che a sua vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

"In Italia è in forte crescita la percentuale della, che da una stima basata sulle analisi preliminari dei tamponi raccolti per l'indagine rapida del 20 dicembre potrebbe essere intorno al 28%, ma con forti variabilità regionali". Lo ...Si tratta, spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta , di "un'impennata favorita anche dalla rapida diffusione della, ampiamente sottostimata da un sequenziamento insufficiente". ...Omicron è in crescita e da una stima basata sulle analisi preliminari del 20 dicembre potrebbe essere intorno al 28% ...Oggi, 23 dicembre, il governo si appresta a varare una nuova stretta per contrastare la diffusione della variante Omicron. La decisione partirà dalla cabina di regia e poi varata dal Consiglio dei ...