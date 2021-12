“Tutte queste chiacchiere su Draghi non mi convincono” Quirinale, parla Cencelli: il maestro delle poltrone... (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale? Per Massimiliano Cencelli, noto agli addetti ai lavori come il maestro delle poltrone, il cambio della guardia non sarebbe così immediato. "A me Tutte queste chiacchiere su Mario Draghi al Quirinale non mi convincono per niente. Non sarà una cosa semplice fare un passaggio di testimone tra palazzo Chigi e il Quirinale", ha dichiarato all'Adnkronos l'inventore del celebre Manuale per l'assegnazione di incarichi politici e di governo, commentando le parole riferite dal premier Mario Draghi in occasione della conferenza stampa di fine anno. L'attuale presidente del Consiglio, seppur abbia aperto alla corsa al ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 dicembre 2021) Marioda Palazzo Chigi al? Per Massimiliano, noto agli addetti ai lavori come il, il cambio della guardia non sarebbe così immediato. "A mesu Marioalnon miper niente. Non sarà una cosa semplice fare un passaggio di testimone tra palazzo Chigi e il", ha dichiarato all'Adnkronos l'inventore del celebre Manuale per l'assegnazione di incarichi politici e di governo, commentando le parole riferite dal premier Marioin occasione della conferenza stampa di fine anno. L'attuale presidente del Consiglio, seppur abbia aperto alla corsa al ...

