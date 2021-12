The Voice Senior 2021 stasera su Rai1: la quinta puntata eccezionalmente in onda di giovedì (Di giovedì 23 dicembre 2021) eccezionalmente stasera su Rai1 alle 21:25 torna The Voice Senior 2021 con la quinta puntata dell'edizione 2021: ecco le anticipazioni. Va in onda eccezionalmente stasera su Rai1, alle 21:25, la quinta puntata di The Voice Senior 2021, un cambio di programmazione giustificato dalle festività natalizie. Ancora un appuntamento che le Blind Auditions, attraverso cui gli aspiranti concorrenti cercano di conquistare almeno uno dei giudici - tra Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D'Alessio e Clementino - con l'unico strumento che hanno a loro disposizione: la voce. Ad accogliere i cantanti, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 dicembre 2021)sualle 21:25 torna Thecon ladell'edizione: ecco le anticipazioni. Va insu, alle 21:25, ladi The, un cambio di programmazione giustificato dalle festività natalizie. Ancora un appuntamento che le Blind Auditions, attraverso cui gli aspiranti concorrenti cercano di conquistare almeno uno dei giudici - tra Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D'Alessio e Clementino - con l'unico strumento che hanno a loro disposizione: la voce. Ad accogliere i cantanti, ...

Advertising

LoredanaBerte : STASERA?? Quinta Blind di The Voice Senior 2 su Rai Uno???? Dalle 21:25 rimanete attaccati al divano?? Chi preferite de… - assonnata_ : Stasera mi sa che guardo The Voice trascorrendo la serata in compagnia di Orietta e del papà di LDA - Dansai75 : RT @THEVOICE_ITALY: Una voce raffinata e un’interpretazione sentita hanno reso l’esibizione di Barbara Errico il perfetto omaggio al grande… - Dansai75 : RT @THEVOICE_ITALY: Rock ??e Napoli ?? in un’unica voce. Fabrizio Fierro ha chiuso la quarta puntata di Blind Auditions alla grande! ?? Riguar… - Dansai75 : RT @THEVOICE_ITALY: Arthur Miles ci ha fatto rimanere senza parole cantando “What a wonderful world” di Louis Armstrong. Una bella sfida… -