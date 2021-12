Milleproroghe, più rinnovi per i vertici dei servizi: fino a otto anni (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il mandato dei vertici dei servizi potrà essere rinnovato più volte, ma resta la durata massima di otto anni. E' quanto prevede il decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri. La misura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il mandato deideipotrà essere rinnovato più volte, ma resta la durata massima di. E' quanto prevede il decretoapprovato dal Consiglio dei ministri. La misura ...

Ultime Notizie dalla rete : Milleproroghe più Milleproroghe, più rinnovi per i vertici dei servizi: fino a otto anni Il mandato dei vertici dei servizi potrà essere rinnovato più volte, ma resta la durata massima di otto anni. E' quanto prevede il decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri. La misura stabilisce che l'incarico del direttore del Dis, quello ...

