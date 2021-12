Jessica ha capito di esser stata presa in giro da Sophie: ci pensa Manuel a consolarla (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 è successo un po’ di tutto, altro che clima natalizio. Se infatti in un primo momento Alessandro Basciano si era avvicinato a Soleil Stasi, dicendole che non stava giocando ma che aveva voglia di conoscerla meglio, dopo che la influencer ha messo dei paletti, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha cambiato direzione. Sophie nel frattempo aveva chiuso la storia con Gianmaria ma allo stesso tempo, aveva detto a Jessica, che si era confidata con lei in lacrime, che si sarebbe fatta da parte, visto che c’era una sorta di interessamento. In realtà però, pochi minuti dopo le confidenze che la principessa le aveva fatto, la Codegoni è finita sotto le coperte in compagnia di Alessandro Basciano e ha anche parlato di quello che la principessa le aveva detto, facendo la spia ( non una cosa molto bella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 è successo un po’ di tutto, altro che clima natalizio. Se infatti in un primo momento Alessandro Basciano si era avvicinato a Soleil Stasi, dicendole che non stava giocando ma che aveva voglia di conoscerla meglio, dopo che la influencer ha messo dei paletti, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha cambiato direzione.nel frattempo aveva chiuso la storia con Gianmaria ma allo stesso tempo, aveva detto a, che si era confidata con lei in lacrime, che si sarebbe fatta da parte, visto che c’era una sorta di interessamento. In realtà però, pochi minuti dopo le confidenze che la principessa le aveva fatto, la Codegoni è finita sotto le coperte in compagnia di Alessandro Basciano e ha anche parlato di quello che la principessa le aveva detto, facendo la spia ( non una cosa molto bella ...

Advertising

Francesca_0805 : RT @fabiani_ilaria: Alessandro sta palese giocando con Sophie e l'ha detto anche chiaramente a Jessica, sperando che lei abbia capito. La c… - fabiani_ilaria : Alessandro sta palese giocando con Sophie e l'ha detto anche chiaramente a Jessica, sperando che lei abbia capito.… - _Melaninpoppin_ : RT @BelloLudovica: JESSICA che piange dentro la casa perché non c’è nessuno che la vuole, AMO NON HAI CAPITO CHE FUORI DALLA CASA AVRAI DA… - librafly1 : RT @Giovannid_22: Giacomo voleva dare come obbligo a Sophie il baciare Basciano, ma lei ha detto no perché fino alla scorsa puntata si è vi… - BelloLudovica : JESSICA che piange dentro la casa perché non c’è nessuno che la vuole, AMO NON HAI CAPITO CHE FUORI DALLA CASA AVRA… -