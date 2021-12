Il presidente americano è pronto all’Iran atomico nel 2022?

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Lunedì in Iran il giornale ultraconservatore Kayhan, che spesso riflette la posizione del leader Ali Khamenei, ha minacciato in prima pagina che il paese comincerà ad arricchire l’uranio al novanta per cento se gli Stati Uniti non sospenderanno le sanzioni economiche. L’arricchimento dell’uranio è la scala che fa capire quanto l’Iran è vicino alla produzione di una bomba atomica o se si preferisce è come un conto alla rovescia e se ne parla da almeno vent’anni: sotto la soglia del quattro per cento vuol dire che si è ancora nell’ambito di un uso civile, per produrre energia (ma l’Iran non ha centrali atomiche): sopra quella soglia c’è il sospetto di un uso militare. Il novanta per cento è il grado di arricchimento definitivo che serve soltanto per la produzione della bomba atomica. Al momento l’Iran sta arricchendo l’uranio al sessanta per cento, che di nuovo è un grado che non ha ...