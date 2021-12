Il nuovo progetto Moncler Select debutta con Alicia Keys (Di giovedì 23 dicembre 2021) MILANO – debutta con la selezione curata dalla cantante, autrice e produttrice Alicia Keys, global partner di Moncler e vincitrice di 15 Grammy Award, il nuovo progetto digitale Moncler Select, che sarà curato – anticipa una nota del brand – da alcune tra le personalità più ispiranti del mondo dello sport, della moda, del business e dell’entertainment. Con ‘A day in NYC’ gli utenti sono invitati a immergersi nelle atmosfere della città e a scoprire e acquistare i capi e gli accessori scelti personalmente dall’artista, ascoltando in streaming il suo ultimo album. “Siamo sempre alla ricerca – dice Remo Ruffini – di modalità nuove per interagire con i nostri clienti e per offrire loro esperienze uniche e coinvolgenti capaci di creare un forte senso di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 dicembre 2021) MILANO –con la selezione curata dalla cantante, autrice e produttrice, global partner die vincitrice di 15 Grammy Award, ildigitale, che sarà curato – anticipa una nota del brand – da alcune tra le personalità più ispiranti del mondo dello sport, della moda, del business e dell’entertainment. Con ‘A day in NYC’ gli utenti sono invitati a immergersi nelle atmosfere della città e a scoprire e acquistare i capi e gli accessori scelti personalmente dall’artista, ascoltando in streaming il suo ultimo album. “Siamo sempre alla ricerca – dice Remo Ruffini – di modalità nuove per interagire con i nostri clienti e per offrire loro esperienze uniche e coinvolgenti capaci di creare un forte senso di ...

Advertising

Inter : ??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', è risultato essere il progetto… - FBiasin : “Sarà la Cattedrale, il progetto disegnato dagli architetti dello studio americano #Populous e ispirato al Duomo e… - Gazzetta_it : Una cattedrale a Milano: sì a Populous, sarà così il nuovo #SanSiro - g_iallorossi : Siamo al paradosso: ora è il Comune che chiede i danni all'#ASRoma per la 'figuraccia fatta' sul progetto Tor di Va… - FanForFun : @gabriel1919__ Non cambia il concetto di fondo. Se si analizza, lo si fa sulla singola proprietà perché parte un nu… -