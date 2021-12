I partiti dinanzi alla mossa di Draghi: solo il Pd apre a SuperMario, ma il M5S reagisce male (Di giovedì 23 dicembre 2021) I giornali hanno scritto che la mossa di Mario Draghi ha spiazzato i partiti. Alcuni si sono spinti a scrivere che il premier ha dato un colpo di acceleratore per bloccare l’avanzata della candidatura di Silvio Berlusconi. In ogni caso le risposte non si sono fatte attendere. Il centrodestra nel vertice odierno ha ribadito che sarà compatto nel sostenere una posizione condivisa nell’elezione del nuovo Capo dello Stato e la posizione non potrà che coincidere con le ambizioni di Silvio Berlusconi. Ma non c’è solo questo aspetto: il fatto è che se Draghi sale al Colle il governo dovrebbe continuare con la stessa maggioranza ma Matteo Salvini non se la sente di restare con il Pd in assenza di un premier prestigioso come Draghi. E quindi potrebbe fare un passo indietro che porterebbe il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) I giornali hanno scritto che ladi Marioha spiazzato i. Alcuni si sono spinti a scrivere che il premier ha dato un colpo di acceleratore per bloccare l’avanzata della candidatura di Silvio Berlusconi. In ogni caso le risposte non si sono fatte attendere. Il centrodestra nel vertice odierno ha ribadito che sarà compatto nel sostenere una posizione condivisa nell’elezione del nuovo Capo dello Stato e la posizione non potrà che coincidere con le ambizioni di Silvio Berlusconi. Ma non c’èquesto aspetto: il fatto è che sesale al Colle il governo dovrebbe continuare con la stessa maggioranza ma Matteo Salvini non se la sente di restare con il Pd in assenza di un premier prestigioso come. E quindi potrebbe fare un passo indietro che porterebbe il ...

