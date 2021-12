House Of Gucci: Scott, il kitsch e l’esagerazione (Di giovedì 23 dicembre 2021) Con il suo “House Of Gucci”, Ridley Scott reitera gli estremismi di “The Counselor”. E confeziona la sua opera più spiazzante ed esagerata Si può etichettare il biennio 2020-2021 come un biennio di ripresa. Una rinascita per il cinema in generale, alle prese con il Covid e ora finalmente fuori dal tunnel. Da questo tunnel, però, sono usciti anche tanti autori e registi che, negli ultimi anni, erano passati un po’ in sordina. Tra questi vi era sicuramente Ridley Scott. In questi due anni, il regista ha saputo risollevarsi con tre prodotti assolutamente interessanti (ognuno dal proprio punto di vista): la serie TV “Raised By Wolves” e i due film “The Last Duel” e “House Of Gucci“. Su quest’ultimo gravavano le peggiori preoccupazioni. In tanti hanno temuto le corde di ... Leggi su zon (Di giovedì 23 dicembre 2021) Con il suo “Of”, Ridleyreitera gli estremismi di “The Counselor”. E confeziona la sua opera più spiazzante ed esagerata Si può etichettare il biennio 2020-2021 come un biennio di ripresa. Una rinascita per il cinema in generale, alle prese con il Covid e ora finalmente fuori dal tunnel. Da questo tunnel, però, sono usciti anche tanti autori e registi che, negli ultimi anni, erano passati un po’ in sordina. Tra questi vi era sicuramente Ridley. In questi due anni, il regista ha saputo risollevarsi con tre prodotti assolutamente interessanti (ognuno dal proprio punto di vista): la serie TV “Raised By Wolves” e i due film “The Last Duel” e “Of“. Su quest’ultimo gravavano le peggiori preoccupazioni. In tanti hanno temuto le corde di ...

Ultime Notizie dalla rete : House Gucci HOUSE OF GUCCI/ Grandi prove attoriali in un film che non giova a Ridley Scott Pur ricadendo parzialmente in quest'ultimo caso, House of Gucci risulta più simile a un gangster movie in stile Scorsese che a uno dei prodotti sopracitati. Forse questa descrizione non dovrebbe ...

Programmazione dal 23 al 29 dicembre Resta al Giorgione House of Gucci , il nuovo film di di Ridley Scott con Lady GaGa e Jared Leto. Anni '70. Patrizia Reggiani conosce a una festa Maurizio Gucci, rampollo della dinastia Gucci, una ...

HOUSE OF GUCCI/ Grandi prove attoriali in un film che non giova a Ridley Scott
Un film che sta a galla grazie alle interpretazioni e al lavoro su scenografia e costumi, ma vittima di un'eccessiva durata e di una regia anonima ...

“House of Gucci” all’Arlecchino da venerdì sera Da venerdì a lunedì e poi ancora il 31 dicembre giorno di San Silvestro e la sera di Capodanno, il cinema Arlecchino di Voghera proietta il film “House of Gucci”, con regia di Ridley Scott, pellicola ...

