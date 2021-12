Già previsti problemi Nintendo Network tra il 25 e 27 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Meglio mettere in conto che potranno esserci dei problemi Nintendo Network tra il giorno di Natale 25 dicembre e poi per tutto il weekend di festa fino al 27 dicembre. Non si tratta di sole supposizioni nate dalle riflessioni di esperti o semplici giocatori ma di quanto riportato dallo stesso Customer Care del noto brand attraverso i suoi profili social, in particolare quello Twitter giapponese. Perché potrebbero esserci dei problemi Nintendo Network proprio nei prossimi giorni? La console Switch sarà stata di certo utilizzata moltissimo come regalo per le feste. Soprattutto i giovanissimi giocatori hanno chiesto la console come dono da ritrovare sotto l’albero e c’è da scommetterci, proprio dal 25 dicembre, ci sarà una vera e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Meglio mettere in conto che potranno esserci deitra il giorno di Natale 25e poi per tutto il weekend di festa fino al 27. Non si tratta di sole supposizioni nate dalle riflessioni di esperti o semplici giocatori ma di quanto riportato dallo stesso Customer Care del noto brand attraverso i suoi profili social, in particolare quello Twitter giapponese. Perché potrebbero esserci deiproprio nei prossimi giorni? La console Switch sarà stata di certo utilizzata moltissimo come regalo per le feste. Soprattutto i giovanissimi giocatori hanno chiesto la console come dono da ritrovare sotto l’albero e c’è da scommetterci, proprio dal 25, ci sarà una vera e ...

