Gf Vip | Carmen Russo | “Documenti Falsi” È caos totale nella casa | ecco cosa sta succedendo VIDEO

(Di giovedì 23 dicembre 2021)del Grande Fratello VIP si è lasciata scappare un segreto riguardo il passato. Ha cominciato la sua carriera come modella, nei primi anni '70, partecipando a diversi concorsi di bellezza come Miss Italia, il primo nel 1973. #A FINE ARTICOLO Era quella la 34esima edizione del concorso condotto da Mike Borgiorno e vinta da Margareta Veroni: l'inquilina delladi Cinecittà si aggiudicò la fascia di Miss Emilia. Ieri durante una chiacchiera con Soleil Sorge,si è lasciata scappare un retroscena riguardo quella esperienza:ficò iper prenderne parte. Il segreto diLa concorrente del GF Vip si è lasciata scappare un retroscena ...

Da vera donna matura,ha infatti scelto di non scendere al livello delle frecciatine dell'... GFGFVip Grande fratelloLa diva del piccolo schermo italiano si è subito distinta per i continui bisticci con il chirurgo dei, che avrebbe già chiesto di essere separato, e si è anche distinta per i capricci con...Carmen Russo nella Casa del GF Vip ha confessato un segreto che riguarda la sua partecipazione a Miss Italia: la concorrente falsificò i documenti ...Escono tutti i segreti nella casa del Gf Vip. A svelare indescrezioni stavolta è stata Carmen Russo. La vippona ha raccontato a Soleil Sorge che ha partecipato a Miss Italia violando ...