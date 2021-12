Covid a Napoli, morto l’ex senatore Bartolomeo Pepe. Era un convinto No Vax (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ morto l’ex senatore Bartolomeo Pepe del Movimento 5 stelle: convinto No Vax, era ricoverato in terapia intensiva al Cotugno di Napoli. Aveva 59 anni ed era stato eletto senatore nel 2013. morto ex senatore Bartolomeo Pepe: era un convinto No Vax Bartolomeo Pepe è deceduto al Cotugno di Napoli, dove era ricoverato in terapia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’del Movimento 5 stelle:No Vax, era ricoverato in terapia intensiva al Cotugno di. Aveva 59 anni ed era stato elettonel 2013.ex: era unNo Vaxè deceduto al Cotugno di, dove era ricoverato in terapia L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

