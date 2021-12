Charlene di Monaco, ancora preoccupazione per la sua salute: cos’è successo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Charlene di Monaco desta ancora molta preoccupazione per la sua salute. La principessa continua a stare poco bene: è dimagrita moltissimo Non è un periodo facile questo per Charlene di Monaco che rientrata dal Sudafrica continua a stare poco bene. La principessa attualmente è ancora ricoverata presso una struttura specializzata e, stando alle ultime indiscrezioni, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021)didestamoltaper la sua. La principessa continua a stare poco bene: è dimagrita moltissimo Non è un periodo facile questo perdiche rientrata dal Sudafrica continua a stare poco bene. La principessa attualmente èricoverata presso una struttura specializzata e, stando alle ultime indiscrezioni, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzettino : Charlene di Monaco torna sui social, la bella notizia che aspettavamo tutti: quando torna a casa - telodogratis : Ancora problemi di salute per Charlene di Monaco: “Ha rischiato di morire” - vogue_italia : Non una foto, come al solito, ma un disegno: Charlène di Monaco e i dubbi sulla sua assenza - angelo_bonanata : RT @MonacoTribuneIT: Giovedì 23 dicembre, il Palazzo del Principe ha pubblicato un comunicato. A un giorno dalla vigilia di Natale, il Pala… - MonacoTribuneIT : Giovedì 23 dicembre, il Palazzo del Principe ha pubblicato un comunicato. A un giorno dalla vigilia di Natale, il P… -