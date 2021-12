Basket femminile: anche Geas-Campobasso e Moncalieri-Broni rinviate, dimezzato il programma della 12a giornata di Serie A1 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ufficiali altri due rinvii per quanto riguarda il campionato di Serie A1 femminile 2021-2022. A saltare nel programma della dodicesima giornata sono, oltre a USE Scotti Rosa Empoli-Umana Reyer Venezia, anche Allianz Geas Sesto San Giovanni-La Molisana Magnolia Campobasso e Akronos Moncalieri-Costruzioni Italia Broni. Per quanto riguarda il confronto tra le rossonere di Cinzia Zanotti e la squadra allenata da Mimmo Sabatelli la situazione si lega a problemi Covid-19 presenti all’interno del gruppo delle padrone di casa. Lo stop a questa partita, peraltro, fa sì che si annulli completamente il programma di oggi, che appunto prevedeva Empoli-Venezia e ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ufficiali altri due rinvii per quanto riguarda il campionato diA12021-2022. A saltare neldodicesimasono, oltre a USE Scotti Rosa Empoli-Umana Reyer Venezia,AllianzSesto San Giovanni-La Molisana Magnoliae Akronos-Costruzioni Italia. Per quanto riguarda il confronto tra le rossonere di Cinzia Zanotti e la squadra allenata da Mimmo Sabatelli la situazione si lega a problemi Covid-19 presenti all’interno del gruppo delle padrone di casa. Lo stop a questa partita, peraltro, fa sì che si annulli completamente ildi oggi, che appunto prevedeva Empoli-Venezia e ...

Advertising

OA_Sport : Basket femminile: altri due rinvii in Serie A1 provocati dal Covid-19 - zazoomblog : Basket femminile: Lucca piazza il colpo casalingo sconfitta Ragusa con una grande seconda metà di gara - #Basket… - OA_Sport : Basket femminile: regalo di Natale anticipato per Lucca che si regala il colpo su Ragusa - zazoomblog : Basket femminile: anche Empoli-Venezia rinviata continua lo stop della Reyer - #Basket #femminile: #anche - OA_Sport : Basket femminile: Empoli-Venezia di domani non si disputerà -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile Petrucci "Risultati straordinari ma penalizzati sui contributi" ... la sua storia parla chiaro, potrebbe guidare federazioni come calcio e basket; la Lega Nazionale ha un imprenditore importante in Pietro Basciano, la Lega femminile con Massimo Protani ha portato ...

Petrucci 'Risultati straordinari ma penalizzati sui contributi' ... la sua storia parla chiaro, potrebbe guidare federazioni come calcio e basket; la Lega Nazionale ha un imprenditore importante in Pietro Basciano, la Lega femminile con Massimo Protani ha portato ...

Basket femminile: anche Empoli-Venezia rinviata, continua lo stop della Reyer OA Sport Basket femminile: anche Geas-Campobasso e Moncalieri-Broni rinviate, dimezzato il programma della 12a giornata di Serie A1 Ufficiali altri due rinvii per quanto riguarda il campionato di Serie A1 femminile 2021-2022. A saltare nel programma della dodicesima giornata sono, oltre a USE Scotti Rosa Empoli-Umana Reyer Venezia ...

Basket 2000 chiude al 2° posto il girone di qualificazione Serie B nazionale femminile La Mycicero Senigallia regola con autorità la giovane formazione del Porto San Giorgio e chiude al 2° posto il girone di qualificazione della Serie B nazionale femminile. Una vittoria mai in discussio ...

... la sua storia parla chiaro, potrebbe guidare federazioni come calcio e; la Lega Nazionale ha un imprenditore importante in Pietro Basciano, la Legacon Massimo Protani ha portato ...... la sua storia parla chiaro, potrebbe guidare federazioni come calcio e; la Lega Nazionale ha un imprenditore importante in Pietro Basciano, la Legacon Massimo Protani ha portato ...Ufficiali altri due rinvii per quanto riguarda il campionato di Serie A1 femminile 2021-2022. A saltare nel programma della dodicesima giornata sono, oltre a USE Scotti Rosa Empoli-Umana Reyer Venezia ...La Mycicero Senigallia regola con autorità la giovane formazione del Porto San Giorgio e chiude al 2° posto il girone di qualificazione della Serie B nazionale femminile. Una vittoria mai in discussio ...