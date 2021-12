Atti sessuali con minori, arrestata insegnante a Bari (Di giovedì 23 dicembre 2021) La donna, attraverso i social network, mediante il nickname "Zia Martina", la scorsa estate, avrebbe adescato alcuni minorenni. È agli arresti domiciliari Leggi su rainews (Di giovedì 23 dicembre 2021) La donna, attraverso i social network, mediante il nickname "Zia Martina", la scorsa estate, avrebbe adescato alcuni minorenni. È agli arresti domiciliari

Agenzia_Ansa : Per 'atti sessuali con minorenni' è stata arrestata un'insegnante. La donna, di 45 anni, avrebbe adescato ragazzi s… - statodelsud : Bari, insegnante arrestata per presunti atti sessuali con minori - Pino__Merola : Bari, insegnante arrestata per presunti atti sessuali con minori - il_piccolo : “Atti sessuali con minori”, arrestata insegnante di una scuola elementare - messveneto : “Atti sessuali con minori”, arrestata insegnante di una scuola elementare: Indagini dei carabinieri di Bari. Le acc… -