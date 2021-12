Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2021 ore 09:45 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2021 ORE 09.35 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A12 Roma-TARQUINIA SEGNALATO UN INCIDENTE TRA FREGENE E IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO VERSO Roma, ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA A24 Roma TERAMO E TIBURTINA IN INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. SULLA CASSIA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE SULLA PONTINA TRA CINQUE PODERI E POMEZIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. INFINE, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE, DISPOSTA LA CHIUSURA DELLA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)DEL 22 DICEMBREORE 09.35 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12-TARQUINIA SEGNALATO UN INCIDENTE TRA FREGENE E IL BIVIO PER LAFIUMICINO VERSO, ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFIUMICINO E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA A24TERAMO E TIBURTINA IN INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. SULLA CASSIA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE SULLA PONTINA TRA CINQUE PODERI E POMEZIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. INFINE, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE, DISPOSTA LA CHIUSURA DELLA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Via Canina a Casale: cambia la viabilità causa lavori ... all'altezza del civico 7 di via Canina, sarà modificata la viabilità nella zona a partire dalle ... - divieto di transito in via Canina dall'intersezione con via Roma fino all'altezza del civico 7; - ...

