Trovata morta in casa, Silvia aveva 32 anni. Familiari sotto choc: “Ma lei stava bene” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mistero sulla morte di una ragazza di 32 anni di Portoscuso (provincia di Carbonia-Iglesias): è stata Trovata senza vita nel suo letto della sua casa di Barcellona dove viveva per lavoro. La ragazza si chiama Silvia Floris e quello della scomparsa è un giallo anche perché la sua famiglia è volata in Catalogna e ora chiede una spiegazione: “Stiamo aspettando l’autopsia – dice la sorella Daniela a l’Unione Sarda – Vogliamo capire cosa è successo”. La notizia ha provocato sconcerto e dolore a Portoscuso, dove la famiglia è molto conosciuta. “Stiamo aspettando l’autopsia – racconta al telefono con L’Unione sarda.it la sorella Daniela – non sappiamo ancora niente. Siamo qui in attesa che facciano gli esami. Vogliamo capire cosa è successo”. La ragazza sarebbe morta nell’abitazione in cui viveva con il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mistero sulla morte di una ragazza di 32di Portoscuso (provincia di Carbonia-Iglesias): è statasenza vita nel suo letto della suadi Barcellona dove viveva per lavoro. La ragazza si chiamaFloris e quello della scomparsa è un giallo anche perché la sua famiglia è volata in Catalogna e ora chiede una spiegazione: “Stiamo aspettando l’autopsia – dice la sorella Daniela a l’Unione Sarda – Vogliamo capire cosa è successo”. La notizia ha provocato sconcerto e dolore a Portoscuso, dove la famiglia è molto conosciuta. “Stiamo aspettando l’autopsia – racconta al telefono con L’Unione sarda.it la sorella Daniela – non sappiamo ancora niente. Siamo qui in attesa che facciano gli esami. Vogliamo capire cosa è successo”. La ragazza sarebbenell’abitazione in cui viveva con il ...

Advertising

romatoday : Silvia Floris, trovata morta nel suo letto a 32 anni: è giallo - PalermoToday : Silvia Floris, trovata morta nel suo letto a 32 anni: è giallo - Maurofabio31 : RT @sursumcorda29: @LuigiColline Guarda,la settimana scorsa,la mamma di mio nipote trovata morta in bagno.L’altro ieri una mia ex collega s… - Luciano06815942 : RT @sursumcorda29: @LuigiColline Guarda,la settimana scorsa,la mamma di mio nipote trovata morta in bagno.L’altro ieri una mia ex collega s… - alessandra6517 : RT @GonnelliLuca: Trovata morta nel letto -