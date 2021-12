Trenino di Natale blocca il traffico in centro: automobilisti infuriati. Il conducente faceva una pausa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Velletri. In città è conosciuto come il Trenino Lillipuziano, e di solito è un piacere vederlo attraversare le strade di Velletri addobbate a festa, mentre le luci colorate creano uno sfondo suggestivo e allegro. Le sue tratte sono di solito mattutine e pomeridiane, per le strade del centro, portando a bordo famiglie e bambini entusiasti dell’iniziativa. L’incantesimo lillipuziano, però, è stato spezzato nel pomeriggio della giornata di ieri 21 dicembre, a causa di un disagio stradale generato proprio dal Trenino magico. Leggi anche: Velletri, controlli serrati anti Covid: ispezionate 37 attività commerciali Velletri, quel treno per Lilliput Una pattuglia delle Polizia Locale è dovuta intervenire per dirimere una situazione di traffico bloccato a causa del Trenino di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Velletri. In città è conosciuto come ilLillipuziano, e di solito è un piacere vederlo attraversare le strade di Velletri addobbate a festa, mentre le luci colorate creano uno sfondo suggestivo e allegro. Le sue tratte sono di solito mattutine e pomeridiane, per le strade del, portando a bordo famiglie e bambini entusiasti dell’iniziativa. L’incantesimo lillipuziano, però, è stato spezzato nel pomeriggio della giornata di ieri 21 dicembre, a causa di un disagio stradale generato proprio dalmagico. Leggi anche: Velletri, controlli serrati anti Covid: ispezionate 37 attività commerciali Velletri, quel treno per Lilliput Una pattuglia delle Polizia Locale è dovuta intervenire per dirimere una situazione dito a causa deldi ...

