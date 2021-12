Taglio Irpef, bollette in 10 rate, sei mesi per le cartelle: cosa c’è nella Manovra 2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una nuova Irpef, quasi quattro miliardi contro il caro bollette che potranno essere pagate anche a rate, più tempo per le cartelle: dopo l’esame parlamentare cambia la legge di Bilancio. Sale sul treno della Manovra anche la stretta contro le delocalizzazioni “selvagge” e arriva la stabilizzazione delle toghe onorarie. Ma tra le centinaia di emendamenti approvati in poche ore c’è spazio anche per una pioggia di micronorme e pure per lo stop all’allevamento e uccisione degli animali da pelliccia. Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una nuova, quasi quattro miliardi contro il caroche potranno essere pagate anche a, più tempo per le: dopo l’esame parlamentare cambia la legge di Bilancio. Sale sul treno dellaanche la stretta contro le delocalizzazioni “selvagge” e arriva la stabilizzazione delle toghe onorarie. Ma tra le centinaia di emendamenti approvati in poche ore c’è spazio anche per una pioggia di micronorme e pure per lo stop all’allevamento e uccisione degli animali da pelliccia.

