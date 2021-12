Soldi ai più ricchi, Draghi smentisce le critiche alla riforma fiscale: “Non è così” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La riforma fiscale approvata dal governo Draghi non beneficerà soprattutto i più ricchi. A dirlo è lo stesso Mario Draghi, che oggi, nella consueta conferenza stampa di fine anno, ha risposto per due ore alle domande dei cronisti sui principali temi relativi all’operato del governo, dalle prossime misure per contrastare la nuova variante omicron alla corsa per il Quirinale, passando per la legge di bilancio, pronta a essere discussa in Senato dopo l’approvazione ieri della Camera. “I maggiori benefici derivanti dalla riduzione delle aliquote Irpef e dal taglio dei contributi per il 2022 si concentrano sui lavoratori con 15.000 euro di reddito, non sono medio-alti questi no?”, ha detto oggi Draghi rispondendo alla domanda rivolta da ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laapprovata dal governonon beneficerà soprattutto i più. A dirlo è lo stesso Mario, che oggi, nella consueta conferenza stampa di fine anno, ha risposto per due ore alle domande dei cronisti sui principali temi relativi all’operato del governo, dalle prossime misure per contrastare la nuova variante omicroncorsa per il Quirinale, passando per la legge di bilancio, pronta a essere discussa in Senato dopo l’approvazione ieri della Camera. “I maggiori benefici derivanti driduzione delle aliquote Irpef e dal taglio dei contributi per il 2022 si concentrano sui lavoratori con 15.000 euro di reddito, non sono medio-alti questi no?”, ha detto oggirispondendodomanda rivolta da ...

Cashback, arrivato il superpremio. In totale più di 1 miliardo di rimborsi