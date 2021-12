Sci alpino, Federica Brignone: “Devo cambiare il mio atteggiamento e non farmi condizionare dai blocchi di testa” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il secondo gigante consecutivo sulle nevi di Courchevel (Francia) è andato in archivio e l’Italia ha avuto motivi per cui sorridere, visto il terzo posto di una ritrovata Marta Bassino che grazie a una splendida seconda manche si è guadagnata un podio importante per punti e morale. Bassino, al 18° podio nel massimo circuito, è stata preceduta dalla svedese Sara Hector e dell’americana Mikaela Shiffrin, che con questo risultato ha rafforzato la propria leadership in classifica generale, tenuto conto anche dell’uscita di scena di Sofia Goggia nella prima manche. Non è andata bene a Federica Brignone, l’unica altra azzurra in gara nella seconda run. La campionessa valdostana non ha infatti completato la propria prova, dopo che si era classificata in settima posizione al termine della prima manche Per Federica una scivolata sul muro e il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il secondo gigante consecutivo sulle nevi di Courchevel (Francia) è andato in archivio e l’Italia ha avuto motivi per cui sorridere, visto il terzo posto di una ritrovata Marta Bassino che grazie a una splendida seconda manche si è guadagnata un podio importante per punti e morale. Bassino, al 18° podio nel massimo circuito, è stata preceduta dalla svedese Sara Hector e dell’americana Mikaela Shiffrin, che con questo risultato ha rafforzato la propria leadership in classifica generale, tenuto conto anche dell’uscita di scena di Sofia Goggia nella prima manche. Non è andata bene a, l’unica altra azzurra in gara nella seconda run. La campionessa valdostana non ha infatti completato la propria prova, dopo che si era classificata in settima posizione al termine della prima manche Peruna scivolata sul muro e il ...

