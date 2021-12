Oroscopo del Sud | edizione serale | evitare le distrazioni per Ariete | Scorpione e Pesci

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Eccoci in un'altradell'del Sudcon le sue previsioni, questa volta di Mercoledì 22 Dicembre, segno per segno.: Non devi farti distrarre dalle "stelle maligne" e giungi fino ai tuoi obiettivi. Questa sera prenditi cura di te e della tua immagine seguendo attentamente la tua attività. Lascia inoltri che nessuno ti disturbi quando decidi di dedicarti del tempo per te. Spegni anche il telefono se è necessario. TORO: La giornata di oggi non è stata per niente male, anche se devi giocare d'astuzia sia in eventi esterni, sia con il tuo umore un po' sbalzato. Questa sera, se uscirai anche solo per una passeggiata con i tuoi amici, ascoltali: possono darti consigli utili e non insistere su ciò che non può essere raggiunto. GEMELLI: Ti sei imbattuto in un 'complotto' familiare e cercherai le ...