Oms: "Nessun Paese può accelerare l'uscita dalla pandemia, le dosi booster non sono un lasciapassare per le feste senza precauzioni"

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mette in guardia sull'illusione che si possa uscire dalla pandemia da covid-19 a colpi di dosi di richiamo del vaccino. "Nessun Paese potrà accelerare l'uscita dalla pandemia", ha detto il direttore dell'Oms, sottolineando che le dosi booster "non vanno viste come un lasciapassare per le feste programmate senza prendere altre precauzioni". Secondo Ghebreyesus al contrario i booster rischiano di prolungare la pandemia perché dirotteranno dosi sui Paesi che hanno già un'ampia copertura ...

