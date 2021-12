Nuova viabilità in uscita dal Molo Manfredi ma varco ancora chiuso (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La realizzazione del complesso Crescent-Piazza della Libertà migliora la viabilità in uscita dal Molo Manfredi/stazione marittima. È stata infatti costruita anche la strada perimetrale dell’emiciclo che sfocia alla fine di via Pertini, laddove è stato creata la confluenza con l’uscita del grande parcheggio. Ad oggi quella strada è chiusa nella bretella che la collega al Molo Manfredi. Per il resto è utilizzata come viabilità di uscita dalle auto che, imboccato a sinistra l’ingresso verso il parcheggio da via Molo Manfredi (prima del varco di ingresso della Capitaneria), preferiscano non entrare nel parking ma ritornare sulla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La realizzazione del complesso Crescent-Piazza della Libertà migliora laindal/stazione marittima. È stata infatti costruita anche la strada perimetrale dell’emiciclo che sfocia alla fine di via Pertini, laddove è stato creata la confluenza con l’del grande parcheggio. Ad oggi quella strada è chiusa nella bretella che la collega al. Per il resto è utilizzata comedidalle auto che, imboccato a sinistra l’ingresso verso il parcheggio da via(prima deldi ingresso della Capitaneria), preferiscano non entrare nel parking ma ritornare sulla ...

Advertising

anteprima24 : ** Nuova viabilità in uscita dal Molo Manfredi ma varco ancora chiuso ** - CorriereAlpi : Cambia il senso di marcia sul ponte della Vittoria per due ore al giorno. Bristot: Giannone si dimetta - Nazione_Prato : Lavori sulla rete fognaria a Seano Nuova viabilità in via Brunella - Gazzettino : Slitta ancora l'apertura del ponte, nuova rivoluzione della viabilità - gagino_cri : RT @lucapasto71: Da ormai due mesi è partita la sperimentazione della nuova viabilità di #Nervi. I risultati sono sotto i nostri occhi: di… -