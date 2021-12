Le formazioni ufficiali di Napoli-Spezia

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Ecco le scelte ufficiali di @Chivu_Official per la 14^ giornata del campionato U19 ?? - tcm24com : Formazioni ufficiali : Napoli - Spezia #Napoli #Spezia #SerieA - MilanLiveIT : #EmpoliMilan: le formazioni ufficiali?? #Kessie sulla trequarti?? - Fantacalcio : Napoli-Spezia: le formazioni ufficiali - Fantacalcio : Empoli-Milan: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : formazioni ufficiali

Napoli - Spezia, leNAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens. All. : Spalletti. A disp.Empoli - Milan, leEMPOLI (4 - 3 - 2 - 1): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli. ...Tra un'ora il Milan scende in campo per l'ultima partita del 2021. Dopo la dolorosa sconfitta contro il Napoli, i rossoneri sono chiamati a reagire sul ...SERIE A - Le scelte di Aurelio Andreazzoli e Stefano Pioli per il posticipo della 19a giornata in programma al Castellani di Empoli alle 20:45. Il Milan ...