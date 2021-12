Il contagio covid aumenta, Giani: "Toscana saldamente bianca. Restrizioni giuste" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Firenze, 22 dicembre 2021 - "C'è un aumento forte dei contagi, stamattina ho visto il dato di 2mila nuovi casi e mi sono preoccupato, ma le nuove ospedalizzazioni sono 12 e tre i ricoveri in terapia ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Firenze, 22 dicembre 2021 - "C'è un aumento forte dei contagi, stamattina ho visto il dato di 2mila nuovi casi e mi sono preoccupato, ma le nuove ospedalizzazioni sono 12 e tre i ricoveri in terapia ...

Ultime Notizie dalla rete : contagio covid Covid, Austria: dal 27 dicembre stretta e coprifuoco alle 22 ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ... LIVE Illustrando le nuove misure anti - contagio che scatteranno il 27 dicembre, Reich ha '...

Come funziona la quarantena? Istruzioni per Natale ...aver esposto una persona al rischio di contagio. Passiamo alla quarantena ovvero quella condizione per cui una persona sana (che viene riconosciuta come contatto stretto di un positivo al Covid) si ...

Covid, le notizie di oggi. Fiaso: "Nei reparti +16,7% no vax, -2% vaccinati". LIVE Sky Tg24 Coprifuoco anticipato alle 22, l'Austria fa la stretta di Capodanno In Austria dal 27 dicembre, e quindi anche la notte di Capodanno, il coprifuoco sarà anticipato alle 22. È quanto annunciato da ...

Palermo, come stanno i contagiati con Omicron Stanno bene i contagiati con Omicron a Palermo, secondo le ultime notizie che arrivano dalla struttura commissariale. Sono paucisintomatici e in isolamento. Gli ultimi sette casi sequenziati, come gli ...

