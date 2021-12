Il baratto dei loghi (e dei codici) ha aperto una nuova era della moda. Più collaborativa, meno convenzionale. (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Se la logomania è il trend del 2021, è l’egomania a passare profondamente di moda. L’anima fashion si nutre del concetto di cooperazione mentre ri-traccia il suo concetto identitario autocelebrandosi. E mai come quest’anno ce lo ha dimostrato. Ma andiamo con ordine. Quando Gucci e Balenciaga si sono vicendevolmente “hackerati” le collezioni, questa primavera, si inneggiava già a una nuova era. La missione: smantellare ogni concetto di genere, convenzione e (persino) branding. Oltre a dislocare, con superba nonchalance, elementi dello streetwear nell’alta moda. Sei look della collezione Aria di Gucci Leggi anche › Gucci presenta la sua “Aria”, con Balenciaga e non solo L’inversione dei codici di ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Se la logomania è il trend del 2021, è l’egomania a passare profondamente di. L’anima fashion si nutre del concetto di cooperazione mentre ri-traccia il suo concetto identitario autocelebrandosi. E mai come quest’anno ce lo ha dimostrato. Ma andiamo con ordine. Quando Gucci e Balenciaga si sono vicendevolmente “hackerati” le collezioni, questa primavera, si inneggiava già a unaera. La missione: smantellare ogni concetto di genere, convenzione e (persino) branding. Oltre a dislocare, con superba nonchalance, elementi dello streetwear nell’alta. Sei lookcollezione Aria di Gucci Leggi anche › Gucci presenta la sua “Aria”, con Balenciaga e non solo L’inversione deidi ...

Advertising

FedericaSure : @Fabbruccio1 @Disagio4all ?????? Dovremmo organizzare un sistema di condivisione e baratto, ma scientifico. Poveri pan… - _Pimple_ : Mi fanno sempre ridere questi che parlano di difesa dei bambini e poi propongono letteralmente un baratto monetario… - alessandro1846 : RT @Mikepub1: @IPhorbice @ilmessaggeroit Sbagliato, so che questa mania degli svedesi non è nuova in se, ma oltre ad avermi sempre fatto ri… - Mikepub1 : @IPhorbice @ilmessaggeroit Sbagliato, so che questa mania degli svedesi non è nuova in se, ma oltre ad avermi sempr… - baratto_m : Petizione #26Novembre sia proclamata giornata dell'amicizia franco italiana #trattatodelquirinale… -

Ultime Notizie dalla rete : baratto dei Valdobbiadene, consegnate le targhe alle botteghe storiche della città La Torrefazione Caffè Baratto, la Trattoria Dalla Marianna, La Trattoria Alla Cima, l'Antico Caffè Commercio e l'Emporio ... grazie a competenza e tenacia hanno varcato la soglia dei 40 anni di attività.

Alberti, 115 anni di storia a San Daniele La famiglia Alberti festeggia l'anniversario dei 115 anni dell'azienda, che da generazioni è insediata a San Daniele del Friuli dove, dal 1963, ...spesso veniva sostituito con un vero e proprio 'baratto'...

Baratto e swap-party fra amici: così la pandemia cambia le regole del mercato. Anche le... Luce Matteo Fioravanti fa una confessione dopo Uomini e Donne: “Ho perso tempo” Uomini e Donne, Matteo Fioravanti si racconta a ruota libera: "Non ho mai perso i miei valori" Non è un momento semplice per Matteo Fioravanti, che dopo ...

Borgo in emergenza col Ravenna. Baratta: «Siamo contati» Non solo le difficoltà rappresentate da un avversario come il Ravenna che, dall’alto del terzo posto, ambisce al ritorno tra i “pro”. A complicare la partita di domani sera del Borgo San Donnino (clic ...

La Torrefazione Caffè, la Trattoria Dalla Marianna, La Trattoria Alla Cima, l'Antico Caffè Commercio e l'Emporio ... grazie a competenza e tenacia hanno varcato la soglia40 anni di attività.La famiglia Alberti festeggia l'anniversario115 anni dell'azienda, che da generazioni è insediata a San Daniele del Friuli dove, dal 1963, ...spesso veniva sostituito con un vero e proprio ''...Uomini e Donne, Matteo Fioravanti si racconta a ruota libera: "Non ho mai perso i miei valori" Non è un momento semplice per Matteo Fioravanti, che dopo ...Non solo le difficoltà rappresentate da un avversario come il Ravenna che, dall’alto del terzo posto, ambisce al ritorno tra i “pro”. A complicare la partita di domani sera del Borgo San Donnino (clic ...