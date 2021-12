Green Pass: Come averlo su Apple Watch (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ormai il Green Pass è diventato di uso quotidiano per questo tenerlo pronto a portata di mano è utilissimo, vediamo Come averlo su Apple Watch. Per avere il Green Pass sul proprio wallet accessibile da Apple Watch bisogna cosi procedere: Accedere al sito https://covidPass.marvinsextro.de/it-IT Scannerizzare il codice QR sul tuo certificato o selezionare uno screenshot o una pagina PDF con il codice QR. Scegliere il colore della card Niente di più semplice ! Eseguiti questi brevi Passaggi il Green Pass sarà disponibile sul wallet dell’Apple Watch. Potete averlo anche sul wallet del vostro ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ormai ilè diventato di uso quotidiano per questo tenerlo pronto a portata di mano è utilissimo, vediamosu. Per avere ilsul proprio wallet accessibile dabisogna cosi procedere: Accedere al sito https://covid.marvinsextro.de/it-IT Scannerizzare il codice QR sul tuo certificato o selezionare uno screenshot o una pagina PDF con il codice QR. Scegliere il colore della card Niente di più semplice ! Eseguiti questi breviaggi ilsarà disponibile sul wallet dell’. Poteteanche sul wallet del vostro ...

Advertising

borghi_claudio : Tutti vaccinati eh? Mannaggia... quindi lo togliamo sto green pass atteso che non serve a nulla o andiamo avanti co… - borghi_claudio : Me la ricordo questa delle residenze universitarie che chiedevano il green pass per gli studenti. Pronti. - borghi_claudio : Io sono solo uno in Parlamento che legge i dati. Il green pass frena i contagi? -> No Il green pass fa aumentare… - LoryDowney7 : RT @mdiparbleu: Immaginatevi che ci fossero Conte e Arcuri a fare il Green Pass di 12 mesi, il booster a 6 mesi, la 3a dose a Novembre, a f… - gooblin73_83196 : RT @Capezzone: Domanda EFFICACE e appuntita di @aciapparoni, e Draghi fa finta di non aver commesso una gaffe questa estate (green pass “ga… -