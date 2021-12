Gf Vip | Manila chiamata in confessionale alle 5 del mattino sbrocca | “Non vengo a parlare degli altri”

Advertising

infoitcultura : Eva e Manila contro il GF Vip: “Non esistono solo Alex e Soleil!' - VIDEO - infoitcultura : Eva, Carmen e Manila contro il Gf Vip: “Non esistono solo Alex e Soleil” - infoitcultura : Valeria Marini si scusa con Manila Nazzaro al GF Vip: “Ho sbagliato i termini” - infoitcultura : Eva, Carmen e Manila attaccano gli autori del GF VIP:'Non esistono solo Alex e Soleil'/ 'Noi utili a pulire?' - infoitcultura : Gf Vip, Manila Nazzaro e Carmen Russo furiose: «Alex e Soleil hanno stancato. Noi serviamo solo a lavare i piatti?» -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manila

...D'Anelli nei confronti di Mirian Trevisan è sbocciato fin dalle prime ore nella Casa del GF. ... Soprattutto aNazzaro . L'ex Miss Italia non ha molta fiducia nei confronti di D'Anelli a ...In particolare,Nazzaro non ha molta fiducia nei confronti di Biagio a causa del suo ... Silvana Curcio, fidanzata Biagio D'Anelli/ Mollata in diretta al Grande Fratello? Biagio, infatti, è ...Dopo la puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip, nella Casa più spiata d’Italia sono nati diversi dissapori tra i vipponi. A ...GF Vip, Manila Nazzaro viene chiamata in confessionale alle 5 del mattino dopo la puntata e sbrocca: "Non vengo a parlare degli altri".