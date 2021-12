GF Vip, Alex Belli smascherato dall'ex Hellen: 'Ha un curriculum falso. Mi ha tradita' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Passato pieno di altarini per Alex Belli , il concorrente del Grande Fratello Vip, appena uscito dalla casa dove ha fatto discutere per 'l'amore artistico' con Soleil Sorge. Al settimanale Nuovo Tv ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Passato pieno di altarini per, il concorrente del Grande Fratello Vip, appena uscitoa casa dove ha fatto discutere per 'l'amore artistico' con Soleil Sorge. Al settimanale Nuovo Tv ...

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip, Alex Belli rivela cosa gli diceva la psicologa in confessionale sulla storia con Soleil | Il Vicolo delle N… - MondoTV241 : GF Vip, Alex Belli confessione hot 'Rocco Siffredi mi ha chiesto di fare un film con lui' #alexbelli #roccosiffredi… - zazoomblog : Gf Vip Alex Belli e le Feste con Delia Duran: Ecco come sarà il nostro Natale - #Belli #Feste #Delia #Duran:… - FD22667 : #gfvip Ma che ridicoli tutti ad ascoltare la lettera mandata da Alex per gli auguri quando sono usciti altri VIP pr… - infoitcultura : Gf Vip 6, Guenda Goria svela cos’è successo quando ha rivisto Alex Belli -