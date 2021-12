Energia, anche nel 2022 continueranno gli aumenti in bolletta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - anche il prossimo anno continuano gli aumenti in bolletta. Secondo le simulazioni di Facile.it, se nel primo trimestre del 2022 il costo della materia Energia aumenterà nella stessa misura in cui è aumentato nell'ultimo trimestre 2021, tra luce e gas l'aggravio sulle bollette dei consumatori italiani sarà di oltre 216 euro rispetto al quarto trimestre 2021 e addirittura di oltre 370 euro rispetto al primo trimestre 2021. "Sebbene in assenza di indicazioni precise su come verranno impiegati i fondi destinati a calmierare gli aumenti sia molto difficile formulare previsioni troppo precise - affermano gli esperti del comparatore - basandoci sul recente passato abbiamo potuto calcolare con buona approssimazione gli impatti sui costi che le famiglie italiane ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) -il prossimo anno continuano gliin. Secondo le simulazioni di Facile.it, se nel primo trimestre delil costo della materiaaumenterà nella stessa misura in cui è aumentato nell'ultimo trimestre 2021, tra luce e gas l'aggravio sulle bollette dei consumatori italiani sarà di oltre 216 euro rispetto al quarto trimestre 2021 e addirittura di oltre 370 euro rispetto al primo trimestre 2021. "Sebbene in assenza di indicazioni precise su come verranno impiegati i fondi destinati a calmierare glisia molto difficile formulare previsioni troppo precise - affermano gli esperti del comparatore - basandoci sul recente passato abbiamo potuto calcolare con buona approssimazione gli impatti sui costi che le famiglie italiane ...

Advertising

Ettore_Rosato : Gestione della pandemia, contrasto all’aumento del costo dell’energia, conferma di una politica di rilancio espansi… - DarioNardella : Anche la classifica della qualità della vita @sole24ore vede #Firenze migliorare nel 2021: 11º posto su 107, terza… - Amos8125 : Uhm. Non buono (anche perchè sia il gas naturale che il petrolio sono scesi un pò dai massimi, ma il costo dell'ene… - italiaserait : Energia, anche nel 2022 continueranno gli aumenti in bolletta - TV7Benevento : Energia, anche nel 2022 continueranno gli aumenti in bolletta... -