Empoli Milan 1-1 LIVE: Pinamonti sfiora il vantaggio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Allo stadio Castellani, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Empoli e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Castellani, Empoli e Milan si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Empoli Milan MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone al Castellani. 2? Stojanovic va via sulla destra, appoggia in area per Bajrami che esplode il destro; palla alta. 5? Avvio molto brillante della formazione di casa. 9? Messias prova a girarsi in spaccata; facile per Vicario. 10? Saelemaekers prova a liberare il sinistro, leggera deviazione di Romagnoli, para Vicario. 11? Pinamonti manda Cutrone in area; provvidenziale l’uscita di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Allo stadio Castellani, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Castellani,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone al Castellani. 2? Stojanovic va via sulla destra, appoggia in area per Bajrami che esplode il destro; palla alta. 5? Avvio molto brillante della formazione di casa. 9? Messias prova a girarsi in spaccata; facile per Vicario. 10? Saelemaekers prova a liberare il sinistro, leggera deviazione di Romagnoli, para Vicario. 11?manda Cutrone in area; provvidenziale l’uscita di ...

Advertising

acmilan : Next stop: #EmpoliMilan ?? Empoli-Milan ci aspetta ?? @LeFrecce #trenoufficiale - IsmaelBennacer : ?? Empoli FC - AC Milan ?? Stadio Carlo Castellani ? 20h45 #ForzaMilan ???? - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - Sessiz_gonul : RT @Sessiz_gonul: NAPOLI vs SPEZIA - EMPOLI vs MILAN - SERIE A 19° GIORNATA - DIRETTA SW - Radio Rai. No Video LIVE LINK ?? - Sessiz_gonul : RT @Sessiz_gonul: Empoli-Milan | LIVE STREAMING | Diretta Serie a LIVE LINK ?? -