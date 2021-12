Eccezionale scoperta in Cina di un embrione di dinosauro all’interno di un uovo: ha 70 milioni di anni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un uovo con un embrione di dinosauro perfettamente conservato. E’ la scoperta Eccezionale compiuta nel sud della Cina. Secondo quanto riporta il Guardian il fossile è stato rinvenuto a Ganzhou e apparteneva a un dinosauro teropode sdentato, o oviraptorosauro, che i ricercatori hanno soprannominato ‘Baby Yingliang’. Si tratta di un dinosauro simile a un uccello, l’embrione misura circa 27 centimetri di lunghezza dalla testa alla coda e giace all’interno di un uovo lungo 17 centimetri al Museo di Storia Naturale di Yingliang Stone. Le scoperte sui dinosauri non finiscono mai… L’embrione di dinosauro ha tra i 66 e i 72 milioni di anni I ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Uncon undiperfettamente conservato. E’ lacompiuta nel sud della. Secondo quanto riporta il Guardian il fossile è stato rinvenuto a Ganzhou e apparteneva a unteropode sdentato, o oviraptorosauro, che i ricercatori hanno soprannominato ‘Baby Yingliang’. Si tratta di unsimile a un uccello, l’misura circa 27 centimetri di lunghezza dalla testa alla coda e giacedi unlungo 17 centimetri al Museo di Storia Naturale di Yingliang Stone. Le scoperte sui dinosauri non finiscono mai… L’diha tra i 66 e i 72diI ...

