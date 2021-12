Draghi rifletta sulla Libia: 'errare humanum est, perserverare autem diabolicum' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E nella conferenza stampa di fine anno, Draghi ribadisce che "Ue e Italia continueranno a far di tutto per il consolidamento del processo democratico" Guerra per procura Globalist ha documentato con ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E nella conferenza stampa di fine anno,ribadisce che "Ue e Italia continueranno a far di tutto per il consolidamento del processo democratico" Guerra per procura Globalist ha documentato con ...

Advertising

globalistIT : Le annunciate elezioni del 24 dicembre non si sono svolte. Chi l'avrebbe detto? - ceccherin : @Lilly121252 @matteorenzi Cara Lilly io sono di IV e nn sono ladrona,neanche M.Renzi lo è, tanto è vero che pur ri… - tassellilugo : @mariarosariaFo8 Credo che Renzi sia una spalla x Draghi...rifletta sugli emendamenti approvati! Gli altri, in un p… - lampuvit : A medici ed operatori sanitari che non vogliono vaccinarsi va impedito x legge di esercitare la professione..uno st… - giord97 : Fa piacere leggere un po' di polemiche anche da parte dei vaccinati contro l'idea di chiedere il tampone anche a no… -