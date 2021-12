Da Maglione M5S una replica a Mastella e un avviso al Pd

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“, a cui i cui concetti di lealtà e coerenza in politica risultano da sempre estranei, ci definisce servi sciocchi. Sciocchi perché abbiamo onorato gli accordi presi. Io questa, però, la chiamo serietà. Per le elezioni provinciali abbiamo avviato un percorso politico con il PD e l’aria civica di Benevento che ha avuto un esito diverso rispetto alle premesse che lo hanno generato. Ne prendiamo atto, rivendicando a questo punto la nostra indipendenza anche nell’imminente elezione del Presidente della Provincia”, così il deputato M5S Pasqualein una nota. “Lo stile del M5S è quello della lealtà – prosegue-. Abbiamo partecipato alla competizione elettorale per la città in coalizione con il Partito Democratico e sebbene a ridosso delle elezioni siano intervenuti cambiamenti inattesi ...

Così in una nota il deputato Pasquale Maglione che commenta l'esito delle consultazioni per il rinnovo del consiglio alla Rocca dei Rettori. 'È stata premiata la capacità di ascolto e la fattiva ...... esiste ed è stato riconosciuto da 30 amministratori indipendenti, a fronte dei solo 3 consiglieri formalmente riconducibili al Movimento', a dirlo in una nota il deputato Pasquale Maglione.