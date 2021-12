Chi per il dopo Manolas? Giuntoli su due difensori, i nomi! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nell’edizione odierna del quotidiano Repubblica si è fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. La notizia della cessione di Manolas all’Olympiakos, con così tanto anticipo rispetto alla sessione invernale, ha creato una lacuna gigantesca nella rosa del Napoli. Manolas Napoli Olympiakos Sono solo tre i difensori centrali in rosa, di cui uno, Koulibaly, è ormai assente da due settimane per infortunio, e tornerà a metà febbraio visto che disputerà la Coppa d’Africa. Juan Jesus e Rrahmani stanno facendo gli straordinari e Giuntoli è pronto ad investire sul mercato per completare la rosa a mister Spalletti. I due nomi in lizza per gennaio sono Marcao, difensore del Galatasaray, e Attila Szalai del Fenerbahce. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nell’edizione odierna del quotidiano Repubblica si è fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. La notizia della cessione diall’Olympiakos, con così tanto anticipo rispetto alla sessione invernale, ha creato una lacuna gigantesca nella rosa del Napoli.Napoli Olympiakos Sono solo tre icentrali in rosa, di cui uno, Koulibaly, è ormai assente da due settimane per infortunio, e tornerà a metà febbraio visto che disputerà la Coppa d’Africa. Juan Jesus e Rrahmani stanno facendo gli straordinari eè pronto ad investire sul mercato per completare la rosa a mister Spalletti. I due nomi in lizza per gennaio sono Marcao, difensore del Galatasaray, e Attila Szalai del Fenerbahce.

Advertising

reportrai3 : .@SigfridoRanucci: «C’è da chiedersi: ma un siciliano quando paga le tasse, che cosa paga? Sostanzialmente paga l’a… - GiuliaSalemi93 : Per chi se la fosse persa ecco la nostra intervista con il Dott Costanzo e @carlottaquadri a @RadioR101 :) - ???????????? - fattoquotidiano : Papa Francesco: “Aumentano le spese militari e diminuiscono quelle per l’educazione. Chi governa inverta questo rap… - HiroHatesYou : @Hellosuzuhere Certo Pier Paolo $imone Costanzo, tutto per i ma$chi, a$$olutamente per nient'altro $$$$$$$$$$ - per_sfiga : #DevoRicordarmiDi fare sesso a Capodanno, perché si sa che chi non lo fa a Capodanno non lo fa tutto l'anno. Infatt… -