Arisa | parla a cuore aperto su Vito e confessa tutto!

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La vincitrice di Ballando con Le Stelle 2021,, hato del suo rapporto con il suo insegnante,Coppola. Cosa avrà detto la cantante?: tutta la verità suCoppolaL’ultima puntata di Ballando con le Stelle è andata in onda sabato scorso ed ha visto vincitrice la cantante. Molti hanno visto il legame crescere tra la cantante e il suo insegnante e partner,Coppola. Recentemente, l’ex insegnante di Amici è stata intervistata dal Corriere della Sera ed ha avuto modo dire proprio del suo rapporto con Coppola. Ma non solo. Cosa ha raccontato la cantante? I fan della trasmissione hanno sempre pensato che tra i due stesse nascendo del tenero edha detto, in merito a questo “C’è ...

euxjt99 : RT @ale_bibbi: - ale_bibbi : - QuotidianPost : Arisa parla di Vito Coppola: “C’è affetto…e grande attrazione” - occhio_notizie : Arisa su Vito Coppola: “C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione' #ballandoconlestelle2021 - AntonioMontemu8 : Arisa ha la stessa sindrome della paperella di Laurenti, quando parla sembra una trombetta, quando canta è una dea ????????? #DomenicaIn -

... "Come ha fatto a vincere?" e lui ha mimato l'espressione di chi non conosce come mai una cosa sia accaduta. Simone Di Pasqualedella giuria Poi nella diretta, Simone Di Pasquale ha ...... dopo la proclamazione della coppia vincitrice, quella formata dae dal maestro di Ballo, ... Quando sidi mamme che non ci sono più, non ridere. Se vuoi ridere esci da questo studio". E poi, ...La ballerina di "Ballando con le Stelle", Veera Kinnunen, ha dato alla luce il suo primo bambino, Valter Rosario Arvo. La bionda finlandese e il compagno, il judoca Salvatore Mingoia, sono al settimo ...Simone di Pasquale commenta via Instagram la vittoria di Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stelle 2021: “Nessun rosicamento, solo dispiacere” ...