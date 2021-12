Arisa e Vito Coppola fidanzati dopo Ballando con le Stelle? «Nuovo inizio per noi» (VIDEO BACIO) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In questa edizione di Ballando con le Stelle il rapporto fra Arisa e il ballerino Vito Coppola ha fatto parlare moltissimo i fan del programma e della cantante. Fra loro è scattato anche un BACIO proprio durante una puntata della trasmissione e non si può negare che ci sia grande complicità. Arisa ha assicurato che... Leggi su donnapop (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In questa edizione dicon leil rapporto frae il ballerinoha fatto parlare moltissimo i fan del programma e della cantante. Fra loro è scattato anche unproprio durante una puntata della trasmissione e non si può negare che ci sia grande complicità.ha assicurato che...

