Variante Omicron Gb, Johnson: "No restrizioni per Natale" (Di martedì 21 dicembre 2021) Niente lockdown prima di Natale, niente restrizioni più rigide in Gran Bretagna prima del 25 dicembre. Il premier Boris Johnson, in un messaggio video, rinvia – per ora – l'ulteriore stretta nonostante la diffusione della Variante Omicron. "Non c'è dubbio, la Variante Omicron continua a diffondersi ad una velocità che non abbiamo mai visto prima. La situazione rimane estremamente difficile ma mi rendo anche conto che le persone hanno aspettato per capire se i loro piani per Natale sarebbero stati condizionati", dice Johnson in una giornata che fa segnare oltre 90mila nuovi contagi complessivi e altri 172 morti. "Non possiamo escludere altre misure dopo Natale, terremo sotto controllo i dati e faremo tutto ciò che ...

