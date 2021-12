Variante Omicron, Bassetti: “Letalità simile a influenza” (Di martedì 21 dicembre 2021) “Io guardo i dati del Sudafrica: la Letalità nella prima ondata era del 2,5%, nella seconda ondata del 4%, nella terza ondata del 2% e in questa ondata legata alla Variante Omicron è allo 0,23%. Siamo ad una Letalità molto vicina rispetto a quella che caratterizzava l’influenza prima dell’arrivo del covid”. Il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, si esprime così sulla gestione dell’emergenza covid e in particolare sui rischi legati alla Variante Omicron. “Si tratta di dati che vanno confermati, ma il quadro clinico appare meno severo. Abbiamo la contagiosità di un virus respiratorio simile a quella del morbillo, una malattia respiratoria che si propaga con ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) “Io guardo i dati del Sudafrica: lanella prima ondata era del 2,5%, nella seconda ondata del 4%, nella terza ondata del 2% e in questa ondata legata allaè allo 0,23%. Siamo ad unamolto vicina rispetto a quella che caratterizzava l’prima dell’arrivo del covid”. Il professor Matteo, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, si esprime così sulla gestione dell’emergenza covid e in particolare sui rischi legati alla. “Si tratta di dati che vanno confermati, ma il quadro clinico appare meno severo. Abbiamo la contagiosità di un virus respiratorioa quella del morbillo, una malattia respiratoria che si propaga con ...

