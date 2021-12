Uomini e Donne, interviene la polizia? Attimi di tensione (Di martedì 21 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Uomini e Donne spiazza tutto il pubblico per quello che è successo nel corso della nuova puntata, in studio arriva anche la polizia? E’ tempo di una nuova puntata per lo show del pomeriggio di Maria De Filippi che però questa volta ha lasciato davvero senza parole i tanti fan che lo seguono da molti Leggi su youmovies (Di martedì 21 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.spiazza tutto il pubblico per quello che è successo nel corso della nuova puntata, in studio arriva anche la? E’ tempo di una nuova puntata per lo show del pomeriggio di Maria De Filippi che però questa volta ha lasciato davvero senza parole i tanti fan che lo seguono da molti

Advertising

meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - MSF_ITALIA : Non potete chiudere gli occhi di fronte a queste immagini. Ai confini d'Europa, donne, uomini e bambini vengono res… - eziomauro : Il pm scagiona l'ex marito che costrinse la moglie a un rapporto: 'Gli uomini devono vincere la naturale resistenza… - NataStanca91 : @The1Ale @ylefsch Quindi le donne con le unghie lunghe non vanno bene? Nemmeno gli uomini? Sicuro sia solo igiene e… - MariG2208 : @Marta742648331 Sono d'accordo. Amici non è più come prima, è diventato un misto di uomini e donne con le storielle… -