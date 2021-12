Ultime Notizie Roma del 21-12-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco studio a Guardia di Finanza ha fatto acquisizioni di documenti nelle sede dell’Inter della Lega Calcio nell’ambito di un’inchiesta sulle plusvalenze della società nerazzurra relative agli anni 2017 2019 l’indagine a carico di ignoti per false comunicazioni sociali di accertamenti riguardano più di 100 milioni 2 anni per la cessione di una decina di giocatori alcuni anche giovanili sarebbero stati analizzati anche i conti del Milan da cui è stato riferito e crescita pandemie crisi economica degli ultimi anni sono stati molto difficili per il nostro paese come per il resto del mondo Ma l’Italia ha saputo reagire con coraggio determinazione unita e servirà spirito di collaborazione da parte di tutti anche nel 2022 parla così draghi alla conferenza degli ambasciatori sul fronte vaccini sono state ...