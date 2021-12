Scuola da ballo trasformata in locale pieno di ragazzini | scatta il sequestro Indagato il titolare

(Di martedì 21 dicembre 2021) ANCONA - Non era una palestra per la danza né tantomeno un circolo privato ma undi spettacolo ed intrattenimento, dove si assembravano numerosi avventori, molti dei quali minorenni. Nei ...

Advertising

PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @corriere @dpcgov @robersperanza @pdnetwork @mov5stelle @rainews @Agenzia_Ansa @repubblica @mediasettgcom24 @rainews Sar… - deltarulez1 : @Gharbi73827201 Ma infatti e' proprio su questo non esprimersi che certi personaggi squallidi continuano a lavorare… - lucabelly13 : RT @iOpinionistaWeb: IO VOGLIO ISCRIVERMI A SCUOLA DI BALLO DA CARMENCITA E ENZO PAOLO BASTA #gfvip - Rache_congiatu : Quindi vogliono insegnare a Carmen (che ha una scuola di ballo e insegna danza) come si balla #gfvip - heyitsgiiorgia : RT @iOpinionistaWeb: IO VOGLIO ISCRIVERMI A SCUOLA DI BALLO DA CARMENCITA E ENZO PAOLO BASTA #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ballo

Giornale della danza

... riciclaggio dei materiali, intaglio del legno,. "Il 25 dicembre è una data molto attesa ... L'Arsenale è unaper bambini e ragazzi con disabilità, anche di diverse religioni. "Nel Paese i ...ANCONA - Non era una palestra per la danza né tantomeno un circolo privato ma un locale di spettacolo ed intrattenimento, dove si assembravano numerosi avventori, molti dei quali minorenni. Nei ...ANCONA - Non era una palestra per la danza né tantomeno un circolo privato ma un locale di spettacolo ed intrattenimento, dove si assembravano numerosi avventori, molti dei ...Il cartellone degli spettacoli di Natale programmato dall’amministrazione comunale – seppur orfana del defenestrato assessore allo Spettacolo – era comunque pronto per fare sognare grandi e piccini. M ...