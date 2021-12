Provinciali e ‘caso Picariello’, Noi di Centro: “Assurda caccia alle streghe del Pd” (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Basta con l’ossessione di Mastella, il Pd beneventano se ne faccia una ragione: senza il Centro la sinistra perderà, come accaduto finora, tutti i futuri appuntamenti elettorali”. Così in una nota la segreteria provinciale di Noi Di Centro a proposito della polemica sui voti dei consiglieri comunali di Benevento per le Provinciali sannite. “Non sappiamo chi siano i consiglieri della coalizione di Perifano che hanno scelto di sostenere candidati di altri schieramenti ma è singolare che sia partita la caccia alle streghe soltanto per chi avrebbe votato un candidato delle nostre liste e non per chi, invece, avrebbe votato un candidato della destra. È il segnale di un continuo accordo destra-sinistra, unico in Italia, iniziato dal ballottaggio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Basta con l’ossessione di Mastella, il Pd beneventano se ne faccia una ragione: senza illa sinistra perderà, come accaduto finora, tutti i futuri appuntamenti elettorali”. Così in una nota la segreteria provinciale di Noi Dia proposito della polemica sui voti dei consiglieri comunali di Benevento per lesannite. “Non sappiamo chi siano i consiglieri della coalizione di Perifano che hanno scelto di sostenere candidati di altri schieramenti ma è singolare che sia partita lasoltanto per chi avrebbe votato un candidato delle nostre liste e non per chi, invece, avrebbe votato un candidato della destra. È il segnale di un continuo accordo destra-sinistra, unico in Italia, iniziato dal ballottaggio ...

