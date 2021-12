Omicron “guastafeste”: vacanze annullate e allarme turismo (Di martedì 21 dicembre 2021) Insieme alla curva dei contagi, cresce la paura. Nel secondo Natale segnato dalla lotta alla pandemia. Nonostante la campagna vaccinale proceda piuttosto spedita nel nostro Paese – torna la paura, in scia alla nuova variante Omicron -e annessa crescita dei contagi – che rischia letteralmente di rovinare le feste a milioni di italiani, già con la valigia in mano. Tanto che, ad oggi, 8 milioni hanno deciso di rinunciare a viaggi e vacanze per i giorni di Natale e Capodanno, scegliendo così di restare a casa. Omicron guastafeste: 8 milioni italiani annullano vacanze L’allarme che torna a spaventare il turismo – già duramente provato da mesi di restrizioni – arriva dal borsino delle vacanze di fine anno di Demoskopika. Nel dettaglio, poco più della metà ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 dicembre 2021) Insieme alla curva dei contagi, cresce la paura. Nel secondo Natale segnato dalla lotta alla pandemia. Nonostante la campagna vaccinale proceda piuttosto spedita nel nostro Paese – torna la paura, in scia alla nuova variante-e annessa crescita dei contagi – che rischia letteralmente di rovinare le feste a milioni di italiani, già con la valigia in mano. Tanto che, ad oggi, 8 milioni hanno deciso di rinunciare a viaggi eper i giorni di Natale e Capodanno, scegliendo così di restare a casa.: 8 milioni italiani annullanoL’che torna a spaventare il– già duramente provato da mesi di restrizioni – arriva dal borsino delledi fine anno di Demoskopika. Nel dettaglio, poco più della metà ...

