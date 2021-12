Omicidio badanti campani, la Procura generale chiede l’ergastolo (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSiracusa – La Procura generale di Catania ha chiesto la condanna all’ergastolo per Giampiero Riccioli, 51 anni, accusato dell’Omicidio di Alessandro Sabatino, 40 anni, e Luigi Cerreto, 23 anni nel processo che si svolge in corte d’Assise a Catania. Le due vittime, di Caserta, erano state assunte come badanti del padre di Riccioli. La Procura generale aveva avocato l’inchiesta dopo che per due volte la Procura siracusana aveva presentato richiesta di archiviazione. Dei due casertani si persero le tracce nel maggio del 2014: i loro corpi vennero rinvenuti nel febbraio 2021 nella villa di Riccioli, figlio dell’anziano che i due assistevano, in contrada Tivoli, ad una decina di chilometri da Siracusa. Secondo quanto ricostruito ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSiracusa – Ladi Catania ha chiesto la condanna alper Giampiero Riccioli, 51 anni, accusato dell’di Alessandro Sabatino, 40 anni, e Luigi Cerreto, 23 anni nel processo che si svolge in corte d’Assise a Catania. Le due vittime, di Caserta, erano state assunte comedel padre di Riccioli. Laaveva avocato l’inchiesta dopo che per due volte lasiracusana aveva presentato richiesta di archiviazione. Dei due casertani si persero le tracce nel maggio del 2014: i loro corpi vennero rinvenuti nel febbraio 2021 nella villa di Riccioli, figlio dell’anziano che i due assistevano, in contrada Tivoli, ad una decina di chilometri da Siracusa. Secondo quanto ricostruito ...

