Milan: gol di Kessie da annullare. Basta con polemiche pretestuose! (Di martedì 21 dicembre 2021) Milan non penalizzato contro il Napoli! Il gol di Kessie -per la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori- era da annullare Continuano le polemiche sul gol di Kessie annullato al Milan nel finale del match contro il Napoli. A dire il vero la stragrande maggioranza di opinionisti, giornalisti ed addetti ai lavori -che ben conoscono il regolamento e, nella fattispecie l'articoli 11 dello stesso riguardante il fuorigioco- non hanno dubbi in merito ad un gol viziato anche da un fallo di Giroud su Juan Jesus REGOLAMENTO FUORIGIOCO La regola 11 dice che un calciatore è in posizione attiva se fa "un'evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell'avversario di giocare il pallone di gioco", ed è questa a cui si è appoggiato Massa.

